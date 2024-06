Nei Lopes durante sessão de autógrafos do livro ’Tia Ciata, a Grande Mãe do Samba’, no Centro do Rio - Renan Areias/ Agência O Dia

Publicado 09/06/2024 11:55 | Atualizado 09/06/2024 16:04

Rio - O cantor e compositor Nei Lopes, 82 anos, realizou, neste sábado (8), uma sessão de autógrafos do livro "Tia Ciata, a Grande Mãe do Samba". A obra, que tem ilustrações de Rui de Oliveira, relembra a trajetória e destaca a importância de Hilária Batista de Almeida, figura fundamental para o nascimento do samba carioca.

O evento contou com uma grande roda de samba que recebeu "canjas" de Teresa Cristina, Nilze Carvalho, Marina Íris, Pedro Paulo Malta, Makley Matos, Pratinha e outros artistas. O repertório homenageou a extensa obra do anfitrião, lembrando sucessos como "Senhora Liberdade", "Goiabada Cascão" e "Gostoso Veneno".

A festa foi promovida pela Livraria Folha Seca, na Rua do Ouvidor. O ex-deputado federal e atual presidente da Embratur, Marcelo Freixo, também prestigiou o lançamento.

Em entrevista ao Jornal O Dia, o jornalista Pedro Paulo Malta falou sobre a honra de viver no mesmo tempo que Nei Lopes: "Além dele ser um 'compositorzaço', é um grande escritor e um grande contador de histórias. Ele já escreveu dicionários, romances históricos e livros de contos com a história da nossa cidade em um ponto de vista não hegemônico, que é o padrão europeu português".

O jornalista, que também é músico, participou da roda de samba logo após dos autógrafos. "Essa roda foi em homenagem ao Nei Lopes, com os sambas e as composições dele, formada por mim e pelo Pratinha, com várias participações especiais. Fomos das 15h até 20h. Ali é muito gostoso, a visão é linda, com os sobrados que são uma parte do Rio que conserva história do século passado, um cenário de outro tempo", lembrou.

Esse outro tempo é justamente o nascimento do samba, gestado por uma geração de "tias" vindas da Bahia e de Pernambuco para o Rio, como Tia Ciata, Tia Amélia e Tia Prisciliana. "É muito importante ter pessoas interessadas em contar a história que não é contada, como diz o samba lá da Nogueira", finalizou Pedro Malta.

Mãe de santo, modista, vendedora e cozinheira, Tia Ciata tornou-se um dos pilares do samba no início do século XX. Nascida na Bahia, fez morada na região conhecida como Pequena África. Lá, Tia Ciata recebia músicos e compositores que deram a vida ao novo ritmo que surgia das comunidades cariocas. Acredita-se que foi neste local que surgiu o primeiro samba de sucesso gravado, "Pelo Telefone".