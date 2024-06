Lucas Pizane e Giovanna Lima - Reprodução

Publicado 09/06/2024 11:29 | Atualizado 09/06/2024 11:33

Rio - Em meio ao flagra do beijo entre os ex-BBBs Lucas Pizane e Giovanna Lima no São João da Thay no domingo (8), a ex-namorada do cantor, Beatriz Esquivel deixou de segui-lo no Instagram. Ela, no entanto, continua seguindo o perfil do novo affair do cantor na rede social.

O "unfollow" da loira, porém, aconteceu ainda no sábado, antes da "ficada" apurada em primeira mão pelo colunista Lucas Pasin. O motivo, provavelmente, foi a noticia de que a dupla dividiu um quarto de hotel em Barreirinhas, município do Maranhão palco da festa da influenciadora Thaynara OG.

Desde o inicio da programação no interior do estado do Nordeste, os colegas de confinamento estavam sendo apontados como um novo casal. Eles tentaram despistar os curiosos. O fato que realmente pode levantar sobrancelhas é que a baiana não deixou de seguir a mineira.