Lucas Souza é hospitalizado em São PauloReprodução do Instagram /

Publicado 09/06/2024 10:24

Rio - Lucas Souza deu entrada em um hospital em Guarulhos, em São Paulo, neste sábado (8), após ter uma crise de ansiedade, seguida de hipertensão. O ex-marido de Jojo Todynho foi medicado na unidade de saúde e foi liberado durante a noite. O ex-participante de "A Fazenda 15", que se recupera em casa, passou mal depois de um vídeo em que aparece na maior intimidade com Laellyo Mesquita ser exposto nas redes sociais. A informação foi confirmada pela representante do artista ao DIA, neste domingo (9).

"Esse assunto de sexualidade deixa ele muito confuso. Ele está em processo de autoaceitação, como disse na carta aberta, mas sabemos que o processo é longo", informou a assessora de Lucas. Ela também comentou que nesta manhã, o influenciador dorme "profundamente".

Um comunicado sobre a hospitalização também foi publicado no Instagram do ex-fazendeiro. "Lucas foi hospitalizado após sentir fortes dores no peito e na cabeça, dificuldade de respiração e espasmos musculares. Ele foi diagnosticado com crise de ansiedade, seguida de hipertensão. Lucas está medicado e segue em observação na unidade hospitalar onde se encontra enquanto aguarda sua pressão arterial voltar ao normal, para que amanhã ele cumpra sua agenda de trabalho normalmente. Agradecemos a compreensão de todos", dizia a nota.

Em abril, Lucas assumiu sua bissexualidade em uma carta aberta. "A sexualidade para alguns é algo muito simples, a autoaceitação para outros também, mas esse não foi o meu caso. Meu processo foi diferente, talvez pela mentalidade que fui criado, que o fato de ter vontade de se envolver com os dois gêneros, masculino e feminino, seria algo errado. Isso mesmo que você leu: me considero um pessoa bissexual ou até mesmo pansexual", declarou ele.







