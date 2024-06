Regina Casé, Leandra Leal e Camila Pitanga - Rogério Fidalgo / Agnews

Publicado 09/06/2024 08:06

Rio - Leandra Leal encontrou Regina Casé e Camila Pitanga no Teatro Rival, no Centro do Rio, neste sábado (8), e recebeu o carinho das artistas. Grávida de um menino, a atriz de 41 anos teve a barriga acariciada pelas amigas. Elas ainda posaram sorridente para algumas fotos feitas por um paparazzo.

Na ocasião, Leandra, que está no ar na reprise de "Cheias de Charme", usou uma blusa que deixava sua barriguinha em evidência. Casada com o cineasta e fotógrafo Guilherme Burgos, Leandra já é mamãe de Júlia, de 9 anos, que adotou quando era casada com o ativista cultural Alê Youssef.

Leandra, Camila e Regina esteviram no Rival para conferir o show de MãeAna, que faz parte da turnê "Mãeana canta JG". No repertório, a cantora entoou sucessos do baiano João Gilberto e os atuais hits do pernambucano João Gomes. Carolina Dieckmann também prestigiou a apresentação da artista.