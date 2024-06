Sabrina Sato mostra o corpão em forma em ensaio de lingerie - Reprodução do Instagram

Sabrina Sato mostra o corpão em forma em ensaio de lingerieReprodução do Instagram

Publicado 09/06/2024 07:49

Rio - Sabrina Sato colocou o corpão pra jogo e arrancou suspiros dos internautas, neste sábado (8), ao mostrar fotos de um ensaio que fez para uma marca de lingerie. Nas imagens publicadas no Instagram, a apresentadora exibe as curvas perfeitas ao posar com um modelo de calcinha e sutiã com transparência.

fotogaleria

Ao ver os registros, Nicollas Prattes brincou com a namorada. "Só queria uma chance", escreveu o ator. Vale lembrar que casal assumiu o relacionamento em fevereiro deste ano. Amigos famosos de Sabrina também comentaram a publicação. "É perfeita demais", disse Clara Moneke. "Muito linda", afirmou Gabi Melim. "Maravilhosa demais", opinou Daniella Cicarelli.