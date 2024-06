Gretchen revela que não se arrepende de nenhum procedimento estético - Reprodução/ Acervo pessoal

Publicado 09/06/2024 06:00

Rio - Aos 65 anos recém-completados, Gretchen é quase um patrimônio cultural. Do sucesso da música "Conga Conga Conga" aos famosos memes da internet, a cantora, atriz e empresária ganhou o coração do público ao longo de 54 anos de carreira. Para o Meia Hora, a cantora relembra os polêmicos procedimentos estéticos que realizou, fala sobre autoestima, desabafa sobre a pressão estética e dá dicas para manter a boa forma. Confira a entrevista!

Esse ano você completa 54 anos de carreira. O que mais te marcou até aqui?



Foram muitos momentos marcantes. Cada fase da minha carreira teve seus altos e baixos, mas o que mais me marcou foi a conexão que estabeleci com o público, desde a minha carreira na música, participações em programas de TV, até os "memes", que são usados cada vez mais. Desde o início, eu passei por muitos desafios, ainda mais sendo mulher em uma época tão machista, como era nos anos 1980/90, mas pelos meus filhos eu sempre enfrentei tudo com muita força. Os shows lotados, os fãs cantando junto comigo, e até os momentos mais desafiadores: tudo isso contribuiu para a artista que sou hoje.

Aos 65 anos, como lida com a pressão estética e o etarismo?



Lido com naturalidade. A pressão estética e o etarismo são realidades para muitas mulheres, especialmente as que estão sob os holofotes. Eu escolhi focar no meu bem-estar e na minha saúde. Não deixo que opiniões alheias definam meu valor ou minha autoestima. Aprendi a me aceitar e a valorizar cada fase da minha vida. Sempre recebo críticas e comentários maldosos na internet, e acredito que isso acontece com todo mundo.

As cirurgias plásticas/procedimentos estéticos que você realizou ao longo dos anos chegaram a ser motivo de piada na internet por parte de alguns internautas. Isso te abalou em algum momento?

Sempre fui uma pessoa muito bem resolvida em relação às minhas escolhas. As piadas e os comentários maldosos na internet nunca me abalaram profundamente. Claro, não é agradável ser alvo de críticas, mas eu sempre encarei com humor e resiliência. O importante é como eu me sinto comigo mesma. Faço procedimentos estéticos para me sentir bem, e isso é o que realmente importa.

Você se arrepende de algum procedimento estético ou cirurgias? Faria mais alguma?



Não me arrependo de nenhum procedimento que fiz. Cada um deles foi uma escolha consciente para melhorar algo que eu queria em mim mesma. Se eu sentir a necessidade de fazer mais algum procedimento no futuro, farei sem hesitação. Acredito que cada pessoa deve fazer o que a faz sentir melhor e mais confiante.

O que não abre mão para manter a boa forma?



Não abro mão de uma boa alimentação e de exercícios físicos regulares. Tenho uma rotina de cuidados com o corpo que inclui uma dieta balanceada e atividades físicas. Também acredito que cuidar da mente é fundamental. Por isso, pratico atividades que me relaxam e me deixam feliz.

Como faz para manter a autoestima sendo uma pessoa pública?



Manter a autoestima sendo uma pessoa pública pode ser desafiador, mas eu sempre busquei cuidar de mim mesma, tanto fisicamente quanto mentalmente. Recebo diariamente comentários maldosos, alguns eu até respondo, mas vejo que são pessoas infelizes que gostam de ver os outros mal. Eles me ajudam a manter os pés no chão e me lembram do meu valor. Eu sempre fui uma mulher muito forte e nunca liguei para as críticas, nas redes sociais sempre tem, né? Os famosos haters.

Vemos você sempre com seu marido, Esdras, nas redes sociais. Qual o segredo para não desistir do amor?



O segredo para não desistir do amor é o respeito mútuo e a parceria. Esdras e eu temos uma relação baseada na confiança, no respeito e na admiração. Quando conversava com Deus, pedia um homem bom, honesto, que entendesse meu trabalho, fosse fiel, me respeitasse e se desse bem com meus filhos e minha família. Deus atendeu exatamente o que pedi e encontrei o Esdras.

Teve alguma desilusão amorosa que achou que não fosse aguentar? Como você age em momentos de tristeza pós término?



Sim, já tive desilusões amorosas que foram difíceis, algo completamente normal na vida das pessoas. Acredito que tudo na vida tem um propósito e que cada experiência nos ensina algo valioso.

Como descreveria sua fase atual com recém completados 65 anos de vida e 54 de carreira?



Descreveria minha fase atual como uma época de realização e plenitude. Aos 65 anos, me sinto mais segura e confiante do que nunca. Estou em um momento da minha vida onde posso olhar para trás e me orgulhar de tudo que conquistei, e, ao mesmo tempo, olhar para frente com entusiasmo e disposição para novos desafios. Me sinto muito realizada, tudo o que programei deu certo. Tive seis filhos, como eu disse que queria quando era pequena, todos são bem-sucedidos, consegui criar todos da forma que eu desejava. Não tem mais nada que tenha que realizar, agora é curtir e aproveitar.

Quais são seus novos projetos? Podemos esperar Gretchen na música novamente?



Tenho vários novos projetos em andamento. A música sempre foi uma parte importante da minha vida e da minha carreira, então podem esperar, sim, novidades. Quem sabe um feat internacional nessa pegada latina que eu amo? (risos). Além disso, estou sempre ativa nas redes sociais, mostrando meu dia a dia ao meu público.