Neymar presenteia a filha Mavie com carro elétricoReprodução/Instagram

Publicado 10/06/2024 13:20 | Atualizado 10/06/2024 13:21

Rio - Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi não tem nem um ano de vida e já está motorizada. A pequena ganhou uma mini Lamborghini rosa de presente do papai milionário. O carro elétrico é personalizado com o nome dela.

"Tá feliz com o carro novo", comentou o atacante sobre o mimi dado de presente de batizado, que aconteceu no sábado (8).

O carro elétrico pode ser controlado por controle remoto ou pela própria criança, quando é maior, pelo pedal e volante. O brinquedo custa mais de R$ 5 mil e tem sistema de som via bluetooth e efeitos sonoros realistas imitando a buzina e o motor de um carro de verdade.

Batizado de Mavie

Bruna mostrou nas redes sociais os looks usados pela filha: um na cerimônia e outro na recepção dos convidados. O primeiro vestido usado por Mavie foi de tecido nobre com fios naturais, filó de algodão, renda renascença e bordados em rococó com linho de seda, tudo feito a mão por rendeiras nordestinas.