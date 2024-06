Maiara recebe flores e revela quem é o seu admirador secreto - Reprodução / Instagram

Maiara recebe flores e revela quem é o seu admirador secreto Reprodução / Instagram

Publicado 12/06/2024 17:16 | Atualizado 12/06/2024 17:17

Rio - Maiara, de 36 anos, recebeu um buquê de flores vermelhas nesta quarta-feira (12) em comemoração aos dias dos namorados. A sertaneja brincou sobre o remetente ser um admirador secreto, mas revelou que na verdade era sua mãe, Almira, que mandou o presente.

fotogaleria

"Ai, gente, meu admirador secreto ataca novamente. Olha isso! Ai, mãe, só você mesmo. Te amo", disse ela no Stories do Instagram."Te amo, mãe. Que lindo! Deus te abençoe e que Nossa Senhora te cubra e te livre de todo mal", escreveu a cantora. No vídeo, é possível ler o que sua mãe escreveu no cartão: "Feliz dia do amor, minha filha maravilhosa".