Diogo Nogueira faz fotonovela para contar sobre início do romance com Paolla OliveiraDivulgação

Publicado 12/06/2024 15:17

Rio - No Dia dos Namorados, Diogo Nogueira celebrou a data de uma forma diferente na rede social. O sambista publicou uma fotonovela no Instagram, chamada "Uma História À Moda Antiga". Narrada por Alexandre Nero, a história fala sobre o início do relacionamento com Paolla Oliveira.

"O amor sempre foi importante na minha vida, desde pequeno, cresci vendo amor por todos os lados e não à toa ele sempre fez parte do meu repertório e agora está dominando meu coração. De tão inspirado surgiu essa ideia de fazer uma fotonovela para homenagear esse dia e a minha atriz preferida!", escreveu ele na legenda da publicação no Instagram.

Ao todo serão quatro episódios. O primeiro foi lançado nesta terça-feira (12) e outros estarão disponíveis a cada quarta. No primeiro episódio, o casal conta como foi o início do relacionamento. Alexandre Nero relata que Diogo já estava esperando o amor invadir sua vida e isso aconteceu em uma roda de samba, como deveria ser.

"Eu sou um cara que tenho esse cuidado de ter um relacionamento e amor à moda antiga, que é estar presente, cuidar de minha amada, dar presentes e ser real. Quis com esse projeto, junto com a Paolla, abrir um pouco da nossa história de amor, mostrando que é possível sim amarmos à moda antiga hoje em dia", disse Diogo.

