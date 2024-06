Filipe Ret dá carrão de presente para a namorada - Reprodução de vídeo

Filipe Ret dá carrão de presente para a namoradaReprodução de vídeo

Publicado 12/06/2024 12:07 | Atualizado 12/06/2024 12:09

Rio - Filipe Ret surpreendeu Agatha Sá, com um presentão do dia dos namorados, nesta quarta-feira (12). O cantor deu um carro de luxo, avaliado em mais de R$ 150 mil, para a amada. O vídeo do momento foi publicado no Instagram Stories.

fotogaleria

Para dar uma voltinha no veículo, a influenciadora até se arrumou. "Como é que retribui isso, gente? Sim, eu ganhei um carro! Tenho uma coisa para dizer para vocês: Eu tô na pista, cuidado", disse a influenciadora em sua rede social. "Olha como ele é lindo, sério. Com certeza ele (Ret) pensou com muito carinho no meu carro porque ele tem tudo que eu gosto. Olha só a cara dele", comentou.

Em seguida, Agatha mostrou detalhes do carro novo. "Parece que vai sair um mafioso italiano de dentro dele. Quem diz que vai sair eu. Todo pretinho, muito lindo. Todo de couro, painel... Muito perfeito em tudo. Esqueça, mamãe tá na pista", completou.

No Instagram, a influenciadora também relembrou o primeiro beijo em Filipe e se declarou para ele. "Onde tudo começou, eu sem saber como esconder o turbilhão de sentimentos após ganhar um beijo e sem entender pq estava sendo gravado (fiquei perdidinha de paixão ali mesmo)", escreveu.

"Que a vida é imprevisível, eu já sabia, mas que eu namoraria o meu rapper favorito depois? (Um dia eu sonhei mas nem eu acreditei). Além de admirar o artista incomparável, eu estava prestes a amar o homem por trás do microfone. Quem diria que o mesmo timbre que acompanhava meus dias, me pediria pra ficar no RJ um pouco mais me dedicando ~ Amor Livre~ ? A vida é um sonho. Obrigada por compartilhar teu mundo comigo, o artístico e o pessoal. Eu amo viver tudo com você", finalizou.