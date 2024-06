Tata Werneck sai em defesa de Taylor Swift; entenda - Reprodução / Instagram

Tata Werneck sai em defesa de Taylor Swift; entendaReprodução / Instagram

Publicado 12/06/2024 13:28

Rio - Após viralizar um vídeo da cantora Taylor Swift limpando a secreção que escorreu do nariz durante uma apresentação, a apresentadora Tata Werneck saiu em defesa da artista internacional, na manhã desta quarta-feira (12), nos comentários da publicação no Instagram.



"A mulher gripada fazendo show e a galera reclamando. Tem gente que espirrou já desmarca compromisso. Toda linda ela", defendeu a comediante. "Eu sempre esfrego na manga e abraço alguém. As vezes um único ranho percorre de 3 a 5 cidades", brincou a artista brasileira.