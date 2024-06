Samuel de Assis participa do ’Surubaum’ - Reprodução de vídeo

Publicado 12/06/2024 09:09

Rio - Samuel de Assis, de 41 anos, falou abertamente sobre a vida íntima durante o "Surubaum", apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, no canal de Gioh, no YouTube, nesta terça-feira (11). O ator, que está no elenco do "Dança dos Famosos", da TV Globo, contou que é viciado em sexo.

"Não sou livre em muita coisa na vida, por ser um homem preto e nordestino, mas sou livre sexualmente porque respeito meus desejos, consigo viver meu tesão... Sou sexual desde sempre, porque sou viciado em sexo", afirmou ele, que já participou de uma suruba."Opa, de algumas. Nunca fui pra uma suruba tipo: 'Vamos'. Sempre foi uma coisa que aconteceu".

Considerado galã global, Samuel revelou que só se reconheceu como homem bonito e sensual recentemente. "Eu me aceitei como homem bonito há pouquíssimo tempo. Por consequência disso, há menos tempo ainda que passei a me considerar um homem sensual e tenho usado bastante isso depois que descobri, correndo atrás do tempo perdido".

Em outro momento, o artista contou que recebe críticas por não expor sua orientação sexual. "Se você me adora, gosta do meu trabalho, o que vai mudar sua vida saber quem estou comendo?... Às vezes a pessoa sabe (a própria orientação sexual), mas está em milhões de outros processos. Há uma vida inteira que ninguém sabe por trás daquela pessoa ali, que tem milhões de outras lutas, e essa não é a mais importante delas agora", destacou.

Durante a entrevista, o ator também disse que não acredita em monogamia. "Não acredito. Todos os meus relacionamentos tinha o seguinte acordo: 'A gente namora, temos tesão no Thiago? Pô, amor, vamos (transar) juntos!' Para mim, não é (relacionamento) aberto, porque estamos fazendo juntos".