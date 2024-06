Yasmin Brunet faz festão de aniversário e recebe o carinho de ex-BBBs

Rio - Yasmin Brunet realizou uma festa de aniversário, na noite desta terça-feira (11), para celebrar a chegada de seus 36 anos, completados na última quinta. A comemoração, intitulada "Baile da Sereia", aconteceu em um hotel luxuoso de São Paulo e reuniu familiares e amigos da ex-BBB. A festa ainda contou com show de L7nnon e Dennis Dj.

Para a festa, a filha de Luiza Brunet apostou em um look branco com transparência, que deixava seu corpo escutural em evidência. Animada, ela ainda posou para fotos na porta do local.

Ex-BBBs como Vanessa Lopes, Wanessa Camargo, Pocah, Lucas Buda, Raquele, Tina Calamba, Nizam, Juninho, Giovanna Lima, Leidy Ellin, Rodrigo Mussi e Lupas Pizane estavam entre os convidados. Famosos como Gustavo Mioto, Ana Castela, Orochi, Mileide Mihaile, MC Zaac também marcaram presença no baile.

Jojo Todynho, Dandara Mariana, Carlinhos de Jesus, Giullia Buscacio, Wenny Isa, Luis Miranda, Paulinho Serra estavam entre os convidados da festa. Durante a comemoração, Vivi sambou muito ao lado de Mayara Lima, rainha de bateria da escola de samba Paraíso do Tuiuti.

