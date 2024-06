Silvia Abravanel e Gustavo Moura - Eduardo Martins / Agnews

Silvia Abravanel e Gustavo Moura Eduardo Martins / Agnews

Publicado 12/06/2024 06:00

Rio - O amor está no ar! O Dia dos Namorados é celebrado nesta quarta-feira (12) e tem casal que vai curtir a data especial juntinho e no maior clima de romance. É o caso da apresentadora do "Sábado Animado", do SBT, Silvia Abravanel e do noivo, o cantor Gustavo Moura. Os dois vão jantar em um restaurante, em São Paulo, e devem surpreender na escolha dos presentes.

"Sempre comemoramos o Dia dos Namorados, e esse ano não será diferente! Fizemos reserva em um restaurante muito romântico, com uma das vistas mais lindas de São Paulo; assim como no nosso primeiro dia 12 de Junho em 2022", adianta a filha de Silvio Santos. "A gente pretender ter uma noite gostosa e tirar o dia para nós dois", completa Gustavo.

A troca de presentes fará parte da celebração. "Ah sempre! Coisinhas diferentes. Gustavo é muito criativo em matéria de presentes, surpreendeu a cada um que me deu. E eu, por minha vez, também sempre fico atenta às deixas que ele dá durante nossas conversas ou passeios e o surpreendo também", assume Silvia. "Essa parte de dar o presente é complicada, porque eu sempre tento acertar em algo para dar à ela", admite o cantor.

Apaixonada, Silvia revela o que mais admira em Gustavo. "A inteligência dele, a dignidade, o caráter, o homem que ele é e como sempre lidou e lida com a vida.E, claro, um homem lindo de viver, amigo, parceiro, companheiro, cúmplice e a resposta da minha oração para ser o chefe da minha família", lista.

O cantor também é só elogios à amada. "O que mais me encanta na Sílvia é o companheirismo, a amizade, a sinceridade. É uma mulher linda, maravilhosa, mas eu acho que a maior beleza que ela tem é a beleza interior, porque ela é uma pessoa muito intensa, que tem muita fé em Deus".

Início do namoro

Silvia e Gustavo assumiram o relacionamento em julho de 2022. A apresentadora, então, dá detalhes do início do romance. "Uma madrugada eu estava no explorar do Instagram, quando me deparei com a música "Cara de Golpe", de Gustavo Moura e Rafael e entrei para 'conhecer' quem cantava. Resolvi mandar um 'oi' aleatório (coisa que nunca tinha feito, nunca entrei nesse app de relacionamento, morro de medo). E, para minha surpresa, meu 'oi' foi retribuído", comenta.

A partir daí, os dois não pararam mais de se falar. "Um belo dia ele me chamou para ir ao show dele em Tupaciguara, em Minas Gerais. Porém, eu não sabia que era a cidade dele e mais uma surpresa: a família dele todinha estava lá. Principalmente, os pais, a cunhada e os sobrinhos! Quando dei por mim, já era a namorada dele, pois ele havia falado a todos que ia me levar no show. E seguimos até hoje, graças a Deus".



'Temos muito diálogo'

Silvia diz que lida bem com o assédio das fãs de Gustavo. "Ah, eu já conheci o Gustavo sendo conhecido, sempre falei que as fãs deles devem ser valorizadas, afinal, o sucesso dele acontece pelo carinho, admiração e respeito que elas têm com ele. Porém, quando há aquele 'passou dos limites', eu apenas lanço um 'certo olhar' de dona onça para ele", conta, aos risos. "Mas nunca brigamos por causa disso, temos muito diálogo, inclusive, sobre esses 'defeitos' que ocorrem no nosso dia a dia!". Gustavo também comenta que não tem ciúme dos fãs da amada. "Ah, a gente lida muito bem com os fãs, a gente adora nossos fãs. Não tem essa questão de ciúme, não", conclui.