Eli Ferreira e o namorado, Ajaye Damasceno - Arquivo pessoal

Eli Ferreira e o namorado, Ajaye DamascenoArquivo pessoal

Publicado 12/06/2024 06:00 | Atualizado 12/06/2024 09:43

Rio - Eli Ferreira, de 33 anos, não conseguirá celebrar o Dia dos Namorados, nesta quarta-feira (12), bem pertinho do amado fisicamente. Mas sempre há um jeitinho quando o assunto é amor. Intérprete da professora Lu, em "Renascer", da TV Globo, a atriz vai comemorar a data com o namorado, o baiano Ajaye Damasceno, através de uma chamada de vídeo, já que ele está no exterior.

fotogaleria

"Esse será o terceiro 'Dia dos Namorados' à distância, será por chamada de vídeo! Mas a gente sempre lembra que é só fisicamente mesmo; contudo, nos vemos bem mais do que as pessoas imaginam quando tomam conhecimento de que ele é baiano. É que, nesse período, ele costuma estar a trabalho em alguns países da Europa e Japão. Então, novamente será um brinde online", explica a artista.

O casal se conheceu há três anos em uma roda de capoeira, em Salvador. "O pai dele, Mestre Valmir, insistiu que eu entrasse na roda pra ser 'batizada', jogando com alguém experiente, e era Ajaye. Desde aquele dia o tempo e nossa ancestralidade foi nos aproximando", recorda Eli, que elogia o amado.

"Ajaye tem um olhar diferenciado sobre muitas coisas! Óbvio que é um ser humano em constante evolução, porque pra isso estamos aqui, então não fico 'endeusando'. Mas reconheço os pontos magníficos que percebo nele, e o amor, cuidado com o próximo, inteligência e consciência da missão dele aqui na terra são algumas delas. Ele é minha calmaria", destaca a atriz.



Quando o assunto é música, Eli não descarta a possibilidade de compor algo para o amado. "Escrevo muitas coisas que, um dia, podem virar música, sim, e na minha voz (risos). Esse é um projeto não tão distante assim. Pronta ainda não, mas temos práticas que não abrimos mão de fazemos juntos (estando na mesma cidade ou não), como nossas práticas espirituais, já que praticamos o mesmo culto".

Ela também conta que Ajaye acompanha seu trabalho na novela. "Acompanha! Torce demais… Antes ele não via novela e sabia bem pouco do que estava rolando. Hoje em dia, comenta até das atuações que gosta!", comenta Eli, que vibra com o trabalho no folhetim das nove. "A Lu é bem o que eu precisava nesse momento, na maioria das vezes personagens nos escolhem, e não o contrário, e Lu me escolheu para me ensinar muitas coisas dentro e fora de cena!".