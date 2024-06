Após briga com Neymar, Luana Piovani detona Cauã Reymond: Blefe em forma de boy - Reprodução / Instagram

Após briga com Neymar, Luana Piovani detona Cauã Reymond: Blefe em forma de boyReprodução / Instagram

Publicado 12/06/2024 09:03 | Atualizado 12/06/2024 09:28

Rio - Após protagonizar uma briga com Neymar, Luana Piovani utilizou os stories do Instagram, na manhã desta quarta-feira (12), para detonar Cauã Reymond. A atriz compartilhou um vídeo de uma jovem que comenta a notícia do galã dizendo o que uma mulher precisa para namorá-lo.



"Isso é um blefe em forma de boy. Por fora bela viola, por dentro pão 'bolorento'. E as 'paiaças' vão lá e gritam: me escolhe, me escolhe", escreveu Piovani.

O post é uma notícia do colunista Leo Dias. De acordo com o jornalista, o ator disse que para namorá-lo a pretendente precisa ser caseira que nem ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele também não gosta de risos altos e que seja espalhafatosa. "Tenho certeza que alguém ainda tem paciência para explicar pra mulher que o cara que vem com as exigências da caixinha dele, que quer que elas se encaixem dentro, não devia ser interessante para elas", opinou a moça no vídeo compartilhado pela atriz.

Vale lembrar que recentemente Luana Piovani e Neymar trocaram farpas nas redes sociais. O motivo foi a PEC das praias, um projeto de lei que "privatiza" esses espaços. Piovani acusou Neymar de se beneficiar com o projeto, mas o jogador negou.