Artistas compartilharam o palco em 2014 e 2017Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 11:21 | Atualizado 13/06/2024 11:34

Após a polêmica declaração do cantor Ed Motta, de 52 anos, de que "quem escuta hip-hop é burro" , feita em uma transmissão no Instagram nesta quarta-feira (12), internautas relembraram ocasiões em que o artista compartilhou o palco com Mano Brown, de 54 anos, um dos maiores ícones do hip-hop brasileiro e ex-integrante do grupo Racionais MC’s.

Eles cantaram juntos em uma apresentação do rapper no Circo Voador, localizado na Lapa, Zona Central do Rio, em maio de 2017. O show aconteceu um ano após o rapper lançar o seu projeto "Boogie Naipe".

Depois do espetáculo, o artista ainda fez uma publicação no Facebook agradecendo a oportunidade. "Mano Brown, muito obrigado pelo convite, parabéns, meu amigo!", disse, saudando, também, o músico Seu Jorge, que estava com eles na foto.

Em outra ocasião, Mano Brown foi convidado por Motta para cantar em um concerto no Sesc Pinheiros, em São Paulo, em março de 2014.

Polêmica

A declaração do artista causou controvérsias. "Eu não sou branco, p*rra. Eu sou preto, mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticado. Qualquer um que ouve hip-hop é burro. Qualquer um, qualquer um. Sem exceção. Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão, Rafinha Bastos. ‘Ah, porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir’. O cara é um imbecil", disparou.

Em seguida, Ed respondeu o comentário de um internauta na transmissão e opinou o que uma pessoa inteligente costuma a ouvir. " O que alguém inteligente ouve? Jazz, música clássica".

Internautas reagiram às palavras do cantor. "Quem ouve Ed Motta é burro", disse um. "Essa fala do Ed Motta é uma das coisas mais preconceituosas que já ouvi de um músico, ainda mais sendo negro como ele é. O Ed Motta não vem de onde a gente vem, logo ele se sente numa posição superior", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "No dia que eu for burro igual Black Alien, Emicida, Coruja, Djonga e Mano Brown eu estou bem", provocou outro.