Patricia Abravanel e NahimDivulgação / SBT

Publicado 13/06/2024 10:20 | Atualizado 13/06/2024 10:20

Rio - Famosos como Patricia Abravanel e Nany People lamentaram a morte do cantor Nahim , nesta quinta-feira (13), e homenagearam o cantor em publicações feitas no Instagram. O artista foi encontrado sem vida em sua casa, em São Paulo, e a suspeita é que ele tenha caído da escada.

"A vida é um sopro. Nahim estivemos juntos uma semana atrás, dia 06/06, gravando o Qual é a Música do 'Programa Silvio Santos' que você tanto amava. Não conseguimos acreditar no que aconteceu! Por tantos anos você honrou o SBT e abrilhantou o Programa Silvio Santos com seu talento e carisma. Sua presença inesquecível no 'Cante Se Puder' e no 'Cantando em Família' nos trouxe momentos de muita alegria e emoção. Agradecemos por cada instante compartilhado e por todas as memórias que ficam em nossos corações. Descanse em paz", escreveu Patricia Abravanel.

"Acabei de saber de sua "passagem" Querido Amigo Nahim. A vida completa e desfalca nosso álbum de memórias e histórias! Você e Lola Melnyck coloriram um dos períodos mais inesquecíveis de minha história!

Obrigada por todo Carinho Amizade e Companheirismo do 'Cante Se Puder' pra Vida! Você me ensinou e iluminou muito meus dias e meu caminhar! Obrigada Sempre!", disse Nany.

Confira o que mais artistas disseram:

MC Koringa: "Oh, meu Deus. Entre os que eu mais gostava na infância estava o Nahim. Depois de ingressar no mundo artístico tive o privilégio de estar com ele em alguns programa e pude falar a ele o quanto eu gosto dele. Um cara de energia limpa e contagiante. Que Deus o tenha".

Sonia Abrão: "Luto na música. Nahim sofreu um acidente doméstico fatal ao cair da escada em sua residência. O cantor tinha 71 anos e deverá ser velado e sepultado em Taboão da Serra, onde morava. Difícil acreditar! Lá se vai mais um amigo!".

Rodrigo Mila: "Que Deus te receba de Braços abertos meu querido, Foi um prazer te conhecer e ter uma aula de vida e de sabedoria ao seu lado por semanas. Descanse em Paz".







