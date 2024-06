Ed Motta - Reprodução do Instagram

Ed Motta Reprodução do Instagram

Publicado 13/06/2024 07:41 | Atualizado 13/06/2024 08:32

Rio - Ed Motta, de 52 anos, se tornou assunto nas redes sociais por causa de uma declaração polêmica feita durante uma live no Instagram. O cantor disse que quem ouve hip hop é 'burro' e gerou revolta em alguns internautas. Na ocasião, ele ainda detonou o apresentador Rafinha Bastos e se declarou preto.

"Eu não sou branco, p*rra. Eu sou preto, mas eu represento o que a raça tem de mais sofisticado. Qualquer um que ouve hip hop é burro. Qualquer um, qualquer um. Sem exceção. Outro dia, eu vi um trecho de uma entrevista desse bobalhão, Rafinha Bastos. ‘Ah, porque hip hop é o tipo de música que eu mais gosto de ouvir’. O cara é um imbecil" afirmou o artista.

Em seguida, Ed respondeu o comentário de um internauta e revelou o que uma pessoa inteligente costuma a ouvir. " O que alguém inteligente ouve? Jazz, música clássica".

Os usuários das redes sociais repercutiram a declaração do cantor. "Quem ouve Ed Motta é burro", disse um. "Essa fala do Ed Motta é uma das coisas mais preconceituosas que já ouvi de um músico, ainda mais sendo negro como ele é. O Ed Motta não vem de onde a gente vem, logo ele se sente numa posição superior", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "No dia que eu for burro igual Black Alien, Emicida, Coruja, Djonga e Mano Brown eu estou bem", provocou outro. Alguns internautas também lembraram que Ed já cantou com Mano Brown, em 2017.

