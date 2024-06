Ludmilla mostra detalhes do apartamento luxuoso com vista paradisíaca em Miami - Reprodução de vídeo

Ludmilla mostra detalhes do apartamento luxuoso com vista paradisíaca em Miami Reprodução de vídeo

Publicado 13/06/2024 12:06

Rio - Ludmilla, de 29 anos, compartilhou mais uma conquista material com os fãs, nesta quinta-feira (13). A cantora comprou um apartamento de luxo em Miami, nos Estados Unidos, e mostrou alguns detalhes do imóvel, que tem janelas amplas, vista panorâmica da cidade e do mar, além de uma decoração sofisticada e contemporânea, para os admiradores. Em vídeos publicados no Instagram, ela vibrou com o novo lar e tomou um café da manhã digno de novela no local.

fotogaleria

"Feliz demais com a minha nova compra. Obrigada, Deus!", celebra Ludmilla. "Meu novo apartamento. Eu estava louca para contar essa novidade para vocês. Estou muito feliz. Deixa ela ter as coisinhas dela", afirmou na rede social.



Ludmilla é a primeira cantora negra da América Latina a alcançar 1 bilhão de streams somente no Spotify, e hoje já ultrapassa os 7 bilhões. Seus números de Ludmilla são impressionantes: no Instagram, ela é seguida por mais de 30 milhões de fãs e no YouTube são mais de 8,9 milhões de inscritos em seu canal, onde soma a impressionante marca de mais de 4,1 bilhões de views.