Casais famosos se declaram no dia dos namorados; confira Reprodução / Instagram

Publicado 12/06/2024 10:50 | Atualizado 12/06/2024 13:59

Rio - O amor está no ar! O Dia dos Namorados é comemorado nesta quarta-feira (12) e diversos famosos se declararam para os parceiros nas redes sociais. O apresentador Luciano Huck, por exemplo, decidiu inovar na homenagem para Angélica, criando uma história em quadrinhos com a retrospectiva do relacionamento.



"Quanto mais tempo você dedica a qualquer coisa na vida, a chance de dar certo, de melhorar, evoluir, é proporcional. Isso vale para os nossos relacionamentos também. O casamento é uma construção diária, onde o namoro é parte fundamental para essa receita ficar saborosa. Por isso, mesmo prestes a completar 20 anos de casamento, nunca deixei e nem vou deixar de celebrar o Dia dos Namorados. Afinal, ela é minha eterna namorada. O amor da minha vida. Minha parceira. Minha melhor companhia. Feliz dia dos namorados! Te amo, Angélica", declarou o comunicador.

Confira:

A influenciadora digital Virgínia abriu o coração para o marido Zé Felipe. "Dia dos namorados amanhã e eu sou feliz demais por ter você como meu eterno namorado. Construímos uma história e uma família linda em menos de 4 anos juntos e sou muito grata a Deus por ter conhecido minha alma gêmea tão rápido assim. Feliz dia dos namorados antecipado Josephino, até porque você é e será meu namorado pro resto da minha vida, se Deus quiser. Feliz nosso dia que são todos os dias", escreveu a dona da "WePink".



Boninho também não deixou a data passar em branco. O "big boss" é casado com a apresentadora Ana Furtado e compartilhou um vídeo de vários momentos do casal. "Amor da minha vida, hoje é Dia dos Namorados e eu não poderia deixar de dizer que sou apaixonado por você! Te amo muito".



O historiador Leandro Karnal utilizou a literatura para declarar seu amor ao marido, o cantor Vitor Fadul. "No livro 'A Arte de Amar', Erich Fromm afirma que 'o amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de ti. O amor maturo diz: eu preciso de ti porque te amo.' Drummond chegou a dizer que amor é privilégio de maduros. O mineiro também afirma que 'amor foge a dicionários e a regulamentos vários.' Sinto assim: é preciso saber algo sobre si para poder se entregar a outra pessoa. A paixão é fácil, o amor é sempre um desafio. Amar implica coragem. A data é comercial, o sentimento é genuíno", escreveu Karnal. "Feliz Dia dos Namorados para todas as pessoas. Vitor Fadul: muito obrigado! O primeiro quinquênio foi de arrasar. Hoje é dia da próclise sincera: Te amo", concluiu.



Monique Evans, que se casou recentemente com Cacá Werneck, também utilizou as redes sociais para homenagear a amada. "Feliz Dia dos Namorados, minha Cacá. Te amo mais que ontem e menos que amanhã", disse.



O ex-bbb Matteus Amaral compartilhou nos stories do Instagram a surpresa especial que preparou para Isabelle Nogueira. O café da manhã teve direito a balões em formato de coração, pétalas de rosas, fotos do casal e uma mesa toda decorada. "Feliz Dia dos Namorados pra senhora", disse o "Alegrete" antes de beijar a mão da amada. "Você é muito lindo", se derreteu a ex-sister.

A apresentadora Tata Werneck também reafirmou seu amor para o marido, o ator Rafael Vitti, com uma sequência de fotos ao lado da filha do casal, Clara Maria, de 4 anos. "Uma vez perguntei pros meus pais qual o segredo de estarem juntos há 50 anos. Eles disseram que mesmo com adversidades, se escolhem todos os dias, todos esses anos. Há 7 anos eu escolho você. Não somos um casal perfeito de internet mas um casal possível da vida real. Te amo mais porque a cada dia te conheço mais. Amar é saber pra onde voltar há 7 anos, por coincidência gente volta pro mesmo lugar", escreveu a artista na legenda.