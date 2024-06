Adriana Esteves se exercita na Zona Sul do Rio - Fabrício Pioyani / Agnews

Publicado 12/06/2024 11:25

Rio - Adriana Esteves, de 54 anos, deu um show de disposição e se exercitou na manhã desta quarta-feira (12) no Rio. A atriz praticou caminhada na orla de São Conrado, na Zona Sul, acompanhada de um amiga. De calça coladinha, top e blusa, a mulher de Vladimir Brichta exibiu o corpo em forma no local. Simpática, ela ainda acenou para o paparazzo ao perceber que estava sendo clicada.

Adriana está no elenco novela "Mania de Você", que substituirá "Renascer", na TV Globo. No folhetim de João Emanuel Carneiro, com previsão de estreia para setembro, a artista dará vida à Mércia, mãe de Mavi (Chay Suede) e funcionária de Molina (Rodrigo Lombardi), com quem mantém um relacionamento não assumido.