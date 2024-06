Ed Motta - Reprodução / Instagram

Ed Motta Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 15:28

Rio - Após Ed Motta falar nas redes sociais que quem escuta hip hop é "burro", alguns artistas do gênero se revoltaram com as palavras do cantor. O DJ Gabriel do Borel falou sobra a sua essência que é no funk, mas tem uma proximidade com o hip hop.



"Como DJ e produtor musical, uso muitos elementos do hip hop e, com certeza, é muito triste ver brasileiros desqualificando o som do gueto. Na maioria das vezes usamos o funk, o hip hop, o rap e o trap, para desabafar sobre nossas vivências na favela e/ou nas periferias. Mais do que um som, são uma forma de expressão", começa o artista.

"Entendo que nem todo mundo curta, mas acho que tem que pelo menos respeitar, porque assim como todos os outros gêneros, somos cultura e temos como principal objetivo dar voz as minorias. E só quem cresceu na favela e viu de perto a realidade que vivemos lá, todas as dores e prazeres de crescer numa comunidade, sabe a importância disso", disse Dj Gabriel do Borel, que participou do Prêmio da Musica Brasileira no Teatro Municipal, nesta terça-feira (12).



O DJ Saddan, que atua no gênero há bastante tempo, ironizou o comentário. "O seu Ed Mota disse que todos que ouvem hip hop são burros, vamos fazer o seguinte, você queria mídia, então no fim do semana, no meu evento, vou tocar “Manuel foi pro céu, que ai entra um cascalho na sua conta, beijos Ed Motta”, disse o DJ.



O rapper Major RD também venho a público. "Falar sobre hip hop e rap dá bastante papo, Ed você nunca será o Tim Maia, e é tão inteligente para saber disso e já está careca. O hip hop salva vidas e socializava vários jovens. Você segue Mano Brown e fala essas besteiras", disse o rapper.