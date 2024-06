Carolina Dieckmann se declara para o marido Tiago Worcman - Reprodução/Instagram

Publicado 13/06/2024 14:49

Rio - Carolina Dieckmann e Tiago Worcman completam 21 anos de relacionamento nesta quinta-feira (13) e a atriz fez uma declaração de amor pública para o marido no Instagram. "21 anos de nós hoje; no dia de Santo Antônio, no prédio de nome Santo Antônio você me pediu em namoro e eu disse um sim que ecoa até hoje", iniciou ela.

Juntos, o casal tem um filho, José, de 16 anos. A atriz também é mãe de Davi, 25 anos, do relacionamento com Marcos Frota.

"E que eu sigo repetindo de lá até Deus sabe quando, mas que ainda hoje eu desejo que seja por toda nossa vida...Como esse encontro é abençoado...E como abençoa os nossos dias juntos. Que sorte, que foda. Eu me sinto um pedaço de infinito quando tô nos seus braços, e não acredito o tanto que não gosto só de imaginar um dia sem você", continuou ela na declaração de amor.



"21 anos. Um amor maior de idade e do tamanho do mundo. Eu te amo e quero dizer sim um bilhão de vezes mais. Sou mais porque sou sua. sua... nam", concluiu.

A apresentadora Angélica comentou: "Amo esse casal". Os seguidores encheram o casal de mensagens parabenizando pela união e longa parceria. "O Amor existe sim! Quero um amor assim, igual o de você", disse uma internauta.