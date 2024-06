Bruna Marquezine ganha buquê de rosas e compartilha música romântica - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine ganha buquê de rosas e compartilha música romântica Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 14:38 | Atualizado 13/06/2024 14:40

Rio - Bruna Marquezine, de 28 anos, publicou no Stories do Instagram, nesta quinta-feira (13), que ganhou um presente especial. Sem revelar o remetente, a atriz compartilhou uma foto sorrindo enquanto segurava o grande buquê de rosas vermelhas e usou uma música romântica de fundo: "Will You Love Me Tomorrow" ("você irá me amar amanhã?", em português).



fotogaleria

Rumores de que Bruna estaria envolvida em um possível affair com João Guilherme estão cada vez mais fortes. Na última quarta-feira (12), Dia dos Namorados, a artista deixou um elogio na publicação do ator. "Lindo", escreveu, alimentando ainda mais as especulações sobre um possível relacionamento entre eles.