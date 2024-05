Netflix lança terceira temporada da série Bridgerton - Divulgação

Publicado 16/05/2024 13:34

Rio - Estreou, nesta quinta-feira (16), a primeira parte da terceira temporada de "Bridgerton". Baseada nos livros "Os Bridgertons", de Julia Quinn, a série de sucesso da Netflix se passa no século 19 e conta a história de oito irmãos que buscam amor e felicidade na alta sociedade de Londres.

A chegada da série agitou os internautas, que encheram as redes de comentários. "Fortes cenas de colin bridgerton arruinando a Lady Whistledown", comentou um na rede social X, antigo Twitter. "Eu esperei anos pela terceira temporada pra assistir tudo de uma vez só e agora eu vou ter que esperar até o dia 13 de junho pelos novos episódios", escreveu outro, referindo-se à divisão do lançamento dos episódios. A segunda leva será disponibilizada em um mês.

A produção é exibida desde 2020. Segundo a sinopse, após ouvir comentários depreciativos sobre ela na temporada anterior, Penelope Featherington (Nicola Coughlan) desiste de sua paixão por Colin Bridgerton (Luke Newton). Agora, a protagonista segue em busca de um novo marido. No entanto, sem confiança, Penelope fracassa em suas tentativa. Colin, por sua vez, retorna de suas viagens de verão mais arrogante e com novo visual, se decepcionando com a distância dela.