Juliana Paes é protagonista da série Pedaço de Mim, da Netflix

Publicado 16/05/2024 16:36

Rio - A Netflix divulgou o teaser da nova série nacional "Pedaço de Mim" com Juliana Paes e Vladimir Brichta formando um casal. O vídeo mostra Liana, a personagem da atriz, em seu chá revelação, meio desanimada e já contando para a câmera que espera dois meninos.

Um detalhe importante contado por ela chama a atenção: os bebês gêmeos são de pais diferentes. Um é de seu marido Tomás (Vladimir Brichta), já o outro é fruto de algo que ela "gostaria de esquecer". O primeiro papel de Juliana Paes após deixar a Globo gira em torno de uma pergunta diferente: "quantos segredos cabem em uma mãe?".

O CHÁ REVELAÇÃO mais surpreendente que você vai ver hoje.

A história conta o caso raríssimo de superfecundação heteroparental de Liana – isso acontece quando dois óvulos da mulher são fecundados por pais diferentes. Apesar de ser uma série de ficção, há cerca de 20 registros reais em todo mundo como esse.

Esse drama transforma o caminho da protagonista em todos os sentidos, com reviravoltas que passam a impactar os sonhos de toda a família. Liana, que sonhava com a maternidade, fica perdida com a notícia que gera uma confusão de sentimentos e um questionamento: ela conseguirá amar igualmente as duas crianças?



Com direção artística de Maurício Farias e criação e roteiro de Angela Chaves, "Pedaço de Mim" ainda conta no elenco com: Felipe Abib, Palomma Duarte, João Vitti, Jussara Freire, Martha Nowill e Antonio Grassi A série, que terá temporada única, ainda não teve a data de estreia divulgada oficialmente.