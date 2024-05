Ingrid Prado e Isabella Arantes são as novas assistentes de palco do Domingo Legal -

Publicado 16/05/2024 09:55

Rio - Isabella Arantes e Ingrid Prado são as novas assistentes de palco do "Domingo Legal", do SBT, e se unem a Kattia Lis. A partir deste domingo (19), elas terão a missão de auxiliar o apresentador Celso Portiolli em todos os quadros do programa, além de eventuais matérias externas e outras participações. As profissionais falam sobre a felicidade de viver um novo desafio profissional e dizem que foram bem acolhidas pela equipe da atração.

"Empolgação, alegria e muita gratidão. Essa minha nova fase vem acompanhada com um sorriso enorme no rosto! A família 'Domingo Legal' me recebeu de braços abertos e espero acrescentar muito aos domingos. Estou aberta para o novo, quero aprender e poder mostrar um pouco mais de mim, da minha essência. Estou muito animada!", assume Ingrid.



"Estou feliz e grata com essa nova oportunidade de fazer parte da equipe do 'Domingo Legal'. Desde o primeiro momento me senti acolhida e bem recebida na emissora. Parecia que já trabalhava aqui a anos! Me senti leve e, é claro, com uma alegria imensa em fazer parte do time do SBT. Espero somar junto com toda a equipe", comemora Isa.





Saiba mais sobre elas:

Ingrid Prado



Natural de Rio Claro, no interior de São Paulo, Ingrid tem 28 anos e mora atualmente em Campinas. Desde cedo demonstrou ser uma criança comunicativa e com espírito de liderança, tendo iniciado as aulas de dança ainda na infância. Bailarina por formação, já fez cursos de diversas modalidades e foi professora de ballet baby, tendo ainda participado de shows de diversos artistas. Formada também em pedagogia, chegou a atuar na área, mas o amor pela arte falou mais alto. Tendo passado por todas as emissoras, se encontrou verdadeiramente no SBT, onde dançou em atrações como o Programa do Ratinho, Programa Silvio Santos, Programa Raul Gil, Eliana, The Noite com Danilo Gentili, A Praça é Nossa e, mais recentemente, Domingo Legal.





Isabella Arantes



Natural de Aparecida, interior de São Paulo, começou a trabalhar muito nova ajudando seus pais na feira. Seu pai, que também era editor de programas da TV Aparecida, notou a habilidade em se comunicar da filha e a levou aos nove anos para fazer alguns comerciais na TV local. A mãe, professora de dança, também a levava para participar de suas aulas. Na adolescência iniciou seus trabalhos como modelo fotográfica e chegou a cursar estética ao final do colegial. Aos 19 anos fez o primeiro teste para participar de quadros do Domingão do Faustão, na Rede Globo, onde ficou por quatro anos.