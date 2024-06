Segunda parte da terceira temporada de ’Bridgerton’ chega à Netflix - Netflix

Segunda parte da terceira temporada de ’Bridgerton’ chega à NetflixNetflix

Publicado 13/06/2024 16:16

Rio - A segunda parte da terceira temporada de "Bridgerton" chegou ao catálogo da Netflix, nesta quinta-feira (13). Além da história envolvente de Colin e Penelope, outro fator que chama a atenção dos fãs da série são as músicas presentes nos episódios.

fotogaleria

A série, conhecida por misturar o clássico e o contemporâneo , transforma músicas atuais em estilo de orquestra. E o repertório da segunda parte da terceira temporada de "Bridgerton" conta com artistas como Ariana Grande, Coldplay, Demi Lovato, Ellie Goulding, Imagine Dragons e Taylor Swift.

Na primeira parte da temporada, lançada em 16 de maio, os episódios continham músicas de Taylor Swift e Lana Del Rey, Billie Eilish, BTS, Nick Jonas, Sia e Sean Paul, GAYLE e Pitbull, Ne-Yo, Afrojack e Nayer. A série é uma adaptação dos livros de Julia Quinn e se passa no século 19.

Confira quais músicas fazem parte da segunda parte da terceira temporada de 'Bridgerton'

"POV" - Ariana Grande

"Yellow" - Coldplay



"Confident" - Demi Lovato

"Ligths" - Ellie Goulding

"Thunder" - Imagine Dragons

"You Belong With Me" - Taylor Swift

Veja quais músicas fizeram parte das temporadas anteriores e do spin-off

1º temporada:

"thank u, next" - Ariana Grande

"In My Blood" - Shawn Mendes

"bad guy" - Billie Eilish

"Strange" - Celeste e Hillary Smith

"Wildest Dreams" - Taylor Swift

2ª temporada:

"Stay Away" - Nirvana

"Material Girl" - Madonna

"Diamonds" - Rihanna

"Sign of the Times" - Harry Styles

"What About Us" - P!nk

"Wrecking Ball" - Miley Cyrus

Primeira parte da 3ª temporada:

"Snow On The Beach" - Taylor Swift e Lana Del Rey

"Happier Than Ever" - Billie Eilish

"Dynamite" - BTS

"Jealous" - Nick Jonas

"Cheap Thrills" - Sia e Sean Paul

"abcdefu" - GAYLE

"Give Me Everything" - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack e Nayer

Spin-off "Rainha Charlotte":

"A Feeling I’ve Never Been" - Kris Bowers e Tayla Parx

"Halo" - Beyoncé

"If I Ain’t Got You" - Alicia Keys

"Déjà Vu" - Beyoncé

"Run the World" - Beyoncé

"Nobody Gets Me" - SZA

"I Will Always Love You" - Whitney Houston