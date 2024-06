Bruno Mars fará show beneficente no Brasil; ingressos serão sorteados - Reprodução / Instagram

Publicado 13/06/2024 15:22 | Atualizado 13/06/2024 15:25

Rio - Os fãs de Bruno Mars foram pegos de surpresa com o anúncio de mais um show do cantor no Brasil, nesta quinta-feira (13). Desta vez, a apresentação, a 15ª em solo brasileiro, em 1º de outubro, em São Paulo, será beneficente e os ingressos serão sorteados para que doar para o Rio Grande do Sul.

Para concorrer a um par de ingressos, basta fazer uma doação de R$ 50 à ONG Ação da Cidadania, no site oficial . A cada doação desta quantia, um número da sorte é enviado para o e-mail cadastrado. Todo o valor arrecadado será doado para as vítimas do Rio Grande do Sul, revertido em cestas básicas. Os fãs poderão participar quantas vezes quiserem.

Bruno Mars fará uma verdadeira maratona de shows no Brasil. O cantor, dono de hits como "24K Magic", "Locked Out Heaven" e "Uptown Funk", tem 15 apresentações marcadas em solo brasileiro. Ele passará por cinco cidades diferentes.

O artista se apresentará em São Paulo nos dias 1º (beneficente), 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro, no Estádio do MorumBIS. No Rio de Janeiro, Bruno fará shows em 16, 19 e 20 de Outubro no Estádio Nilton Santos, o Engenhão.

Em Brasília, o cantor fará shows nos dias 27 e 26 de outubro, na Arena BRB Mané Garrincha. Em Curitiba, Bruno Mars se apresentará em 31 de outubro e 1º de novembro, no Estádio Couto Pereira. O espetáculo do dia 5 de novembro, em Belo Horizonte, no Estádio Mineirão, fecha a passagem do artista pelo Brasil.