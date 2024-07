Junior Lima posa com esposa no Maranhão - Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 19:45

Rio - Junior Lima, 40 anos, compartilhou em seu perfil no Instagram, detalhes de sua viagem aos Lençóis Maranhenses na companhia especial de sua esposa, Mônica Benini, 38. Nas imagens, o casal aparece se divertindo na praia e também posando sorridente em alguns pontos turísticos do local.

"Dumpzão de uma semana mágica! Obrigado, meu amor, pela surpresa mais deliciosa do mundo. Não poderia ter sido melhor", escreveu o cantor.



Mônica respondeu em seguida: "Nada melhor nessa vida do que passar dias assim com você. Te amo". Os internautas também deixaram suas mensagens. "Lindos nesse paraíso", afirmou um. "Não acreditoooo! Bem-vindos", disse outro. "Se esse roteiro já era lindo, ficou ainda mais com vocês. Arrasaram", elogiou.



Eles estão juntos há dez anos e são pais de Otto, 6 anos, e da caçulinha Lara, 2.