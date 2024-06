Bianca Rinaldi posta foto rara em família - Reprodução / Instagram

Bianca Rinaldi posta foto rara em famíliaReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 17:01

Rio - Bianca Rinaldi, de 40 anos, compartilhou em seu Instagram, neste domingo (30), a celebração do aniversário de seu marido, Eduardo Menga, que completou 70 anos. A atriz mostrou várias fotos em que aparece ao lado do amado e de suas filhas gêmeas, Beatriz e Sophia, de 15 anos.



fotogaleria

Na legenda, a ex-paquita escreveu uma mensagem carinhosa. "O teu riso tira-me o pão, se quiseres, tira-me o ar, mas não me tires o teu riso, ri, porque o teu riso será para as minhas mãos como uma espada fresca. Mas quando abro os olhos e os fecho, quando os meus passos se forem, quando os meus passos voltarem, nega-me o pão, o ar, a luz, a primavera, mas o teu riso nunca porque sem ele morreria. Te amo. Feliz aniversário", comemorou. Em seguida, o marido respondeu: "Nossa! Difícil ler com lágrimas que não param mais, te amo".O clique ao natural e o sorriso apaixonado encantaram os fãs, que deixaram elogios e boas vibrações ao casal que está junto desde 2002."Quem aguenta tanta fofura", afirmou um. "Que linda essa família", disse outro. "Que fotos lindas. Só peço a Deus que continue abençoando esse amor tão lindo de vocês com muito amor, admiração e respeito... tenho muito orgulho da família linda que vocês formaram. Muita saúde, senhor Menga", desejou um terceiro.