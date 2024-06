Caudia Raia anuncia peça sobre menopausa - Reprodução / Instagram

Caudia Raia anuncia peça sobre menopausaReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 11:27 | Atualizado 30/06/2024 11:28





"Em primeira mão, nós vamos estrear aqui no Teatro Tivoli, celebrando o centenário desse teatro maravilhoso do qual estive muito feliz e já apresentei espetáculos que foram de enorme sucesso", começou Claudia. Rio - Após o sucesso do musical "Tarsila, a Brasileira" , Claudia Raia tem novos planos para os palcos. Durante uma conferência em Portugal, a atriz anunciou que vai produzir uma peça sobre os tabus da menopausa. Na palestra, ela comemorou a recepção "tão calorosa" para discutir o tema e fez a revelação."Em primeira mão, nós vamos estrear aqui no Teatro Tivoli, celebrando o centenário desse teatro maravilhoso do qual estive muito feliz e já apresentei espetáculos que foram de enorme sucesso", começou Claudia.

Nas redes sociais, a artista acrescentou informações, comentando que as mulheres ainda enfrentam desafios e têm poucas informações sobre o que acontece com o corpo e suas emoções. "Refletindo sobre essas questões, resolvi produzir um novo espetáculo chamado 'Menopausa', retratando a realidade da mulher madura e seus desafios", escreveu.

“Menopausa” é uma comédia, que retrata situações vividas por mulheres 50+ através de cenas curtas e musicais com várias personagens. A peça terá encenação do seu marido, Jarbas Homem de Mello, com quem dividiu o musical sobre Tarsila do Amaral. A previsão de estreia é janeiro de 2025, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, Portugal.