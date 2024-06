Janaina Torres e o noivo Leandro Langoni no altar - Reprodução

Janaina Torres e o noivo Leandro Langoni no altarReprodução

Publicado 30/06/2024 15:58

Rio - Sócia do restaurante "A Casa do Porco" e eleita a melhor chef mulher do mundo, Janaina Torres divulgou, no Instagram, cerimônia de casamento com Leandro Langoni, diretor de cinema, realizada no rooftop do Edificio Renata, no centro de São Paulo, com comidas e lanches em homenagem às suas raízes.

O menu teve churrasquinho servido no espeto, com direito a linguiça e coração de galinha acompanhados por farofa e vinagrete de abóbora, maxixe e quiabo. Os convidados também puderam provar bolinhas de queijo feitas com queijos artesanais brasileiros, nhoque, risoles de camarão, quibe em homenagem a Rua 25 de Março e pastel de feira.

Espetinho servido no casamento de Janaina Torres Reprodução / Instagram

Janaina foi levada ao altar pelos filhos. A cerimônia teve a participação da cantora Fafá de Belém, que cantou a música Nossa Senhora, sucesso na voz de Roberto Carlos, na entrada da noiva, que ganhou um bolo de abacaxi com coco, seu sabor preferido.

Quando criança, a chef paulista morava em um cortiço do Brás. Ela foi inspirada pela mistura de cheiros e sabores de uma região central e popular, no encontro de diferentes culinárias, e, aos 49 anos, foi eleita melhor chef mulher do mundo pelo "The World’s 50 Best Restaurants", o maior prêmio da gastronomia mundial.