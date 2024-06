Eliana apresenta último programa no SBT - SBT

Publicado 30/06/2024 13:10

Rio - Em um vídeo que viralizou na web neste domingo (30), mesma data que entrevista de Eliana no Fantástico vai ao ar, a apresentadora, ao lado de Narcisa, personagem de Thiago Barnabé, recebe conselhos e previsões de vida da vidente Danny Boggione, na Turquia, que lê o futuro dela em uma xicara com borra de café.

"Estou vendo você entre duas estradas. Você está no meio e as lágrimas são de indecisão. Qualquer estrada que você decidir trilhar você vai ter sucesso, mas isso está te incomodando. Envolve uma galera, estou vendo muitas pessoas juntas, que, no caso, é família", disse a mulher, na época. Nas redes sociais, internautas tentam ligar os pontos, elencando desde uma rixa com Virgínia Fonseca até uma possível briga com Patrícia Abravanel.

Quem lembra da previsão na borra de café em 2019 durante a matéria da @Eliana na Turquia??? Kkk pic.twitter.com/dv6F8ADb5u — Rola ou Enrola (@nemRolaOuEnrola) June 29, 2024

"E uma decisão que não é sua. É sua e não é, existem outras pessoas por trás, até pessoas que não podem ainda fazer decisão e você tem que pensar nessas pessoas. O que você escolher, você vai fazer com maestria. Vai ficar com uma pontinha de: 'será que não seria melhor se eu não tivesse ficado no outro lugar?'. Mas você vai com o coração aberto", continuou Danny.

"Quem conhece o contexto, sabe que foi bem assertiva. A decisão, a família Abravanel e tals", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Faz sentido esse vídeo de 2019, um ano antes da pandemia que fez Eliana rever seus conceitos e tomar a decisão certa de sua vida e carreira, mesmo que machuque o coração de sair do SBT e ir para a Globo. Essas pessoas envolvidas nesse meio seria a família Abravanel", cravou outro internauta.