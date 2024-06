Pabllo Vittar - Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 13:51

Rio - Pabllo Vittar, de 30 anos, se tornou uma estrela pop de primeira linha, segundo o The New York Times. Em uma reportagem publicada neste domingo (30), o jornal norte-americano descreveu a maranhense como a próxima grande drag queen do mundo e "herdeira da coroa" de RuPaul, de 63 anos, a pioneira entre as drags e "rainha das rainhas".