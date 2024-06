Léo Santana é atingido por celular nas partes íntimas durante show - Reprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 14:31

Rio - Léo Santana foi atingido nas partes íntimas por um telefone celular, durante um show em Gravatá, Pernambuco, neste sábado (29). Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que o aparelho cai e o atinge.



"Que pancada, meu irmão. Literalmente fiquei de perna bamba aqui. Uma dor no pé da barriga", disse o cantor, brincando com o público. "Ô, mira!"



A apresentação chegou a ser interrompida por alguns minutos, mas o baiano se recuperou e seguiu com o show. Bem-humorado, ele publicou o vídeo no Instagram.



"Eu fui derrubado por um celular! Gente... Isso é sério... Não vale rir", escreveu o artista, que chegou a brincar com a dançarina, que também aparece no vídeo. "Tem coisas que só a reação da @edilenealves7 descreve".