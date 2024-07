André Marques mostra obra de sua cozinha - Reprodução / Instagram

André Marques mostra obra de sua cozinhaReprodução / Instagram

Publicado 30/06/2024 22:50

Rio - André Marques, 44 anos, compartilhou, neste domingo (30), como anda a reforma da cozinha da casa dele. Em um vídeo, ele aparece em meio à construção, brincando com os funcionários da obra.



fotogaleria

Em seguida, o comunicador surgiu em uma loja de materiais e reclamou do preço do piso, enquanto pesquisava a melhor opção para sua nova cozinha."Ah... tudo 200, 300... Tudo muito caro esses pisos, né? Não é que é caro para 10 metros, mas é para 200 metros... Tá muito caro viver, né? A vida de adulto é muito difícil. Alguém tem dica de algum piso BBB: Bom, Bonito e Barato pra colocar nesse 'trem' todo aqui? Me ajuda aí", disse.