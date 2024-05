Claudia Raia estrela o musical Tarsila, a Brasileira -

Publicado 31/05/2024 06:00

Rio - Depois do enorme sucesso em São Paulo, Claudia Raia traz o espetáculo "Tarsila, a Brasileira" ao Rio de Janeiro, em uma curtíssima temporada - com cinco apresentações no Vivo Rio, na Zona Sul -, a partir desta sexta-feira (31). O musical retrata a vida da pintora e desenhista Tarsila do Amaral (1886-1973), conhecida por obras como "A Negra" (1923), "Morro da Favela" (1924) e "Abaporu" (1928). Intérprete da profissional no palco, a atriz acredita que este trabalho é uma celebração à cultura brasileira e admite que se surpreendeu com a repercussão da produção.

"Eu acreditava que seria um sucesso porque é uma história muito boa mesmo, mas a repercussão foi muito maior do que eu esperava. Uma das coisas que sempre me perguntam é se vai ter turnê. As pessoas querem ir ao teatro para assistir a história da Tarsila. Isso me deixa tão feliz. Eu também adoro que as pessoas saem do teatro querendo saber mais sobre ela, sobre o Modernismo Brasileiro, sobre o Grupo dos 5... Para mim, o papel da cultura é exatamente esse: mover a gente", celebra a artista.

Assim como Tarsila, Claudia é uma grande apaixonada pela arte - e esse não é o único ponto em comum entre elas. "Dividimos a paixão por viver, por sermos livres. Tarsila era uma mulher muito forte, que tinha muita tenacidade para viver como queria. Isso não era comum naquela época para mulheres. Ainda hoje somos tão tolhidas em vários aspectos. Mas eu, como ela, não aceito que me digam como devo agir: seja por ser mulher, por ter a idade que eu tenho, por ser mãe... Eu faço o que quero fazer. Nisso somos muito parecidas", pontua a atriz, que teve uma preparação intensa para dar vida à pintora no tablado.

Ela ainda se diverte ao comentar a diferença física entre as duas. "Brinco que nos ensaios eu tinha que amarrar a Claudia Raia e deixá-la em um cantinho (risos). Fisicamente, eu e Tarsila estamos em extremos opostos. Sou bailarina desde os meus três anos, sou alta, muito extrovertida, adoro conversar, rir, brincar... Sou muito expansiva. Então, você pensa nessa pessoa tendo que interpretar alguém tímida, o que se refletia na sua postura, inclusive, com os ombros mais curvados. Mas a graça do trabalho também está em desenvolver o corpo para que o público veja o personagem, não o ator por trás dele. Até o Luca, quando me via caracterizada no começo, estranhava, não entendia bem que aquela ela a mãe dele", conta, aos risos.

Marido da atriz e papai de Luca, Jarbas Homem de Mello integra o elenco do musical, dando vida a Oswald de Andrade, com quem Tarsila viveu um relacionamento. "A gente ama trabalhar em família. Muito mesmo. Jarbas é meu companheiro na vida e na arte. Mas quando estamos nos nossos momentos de lazer, a gente descansa mesmo. Inclusive, foi o Jarbas quem me ensinou a ter tempo para o lazer. Agora, com o Luca ainda pequeno, esses momentos são ainda mais preciosos. A gente sabe separar bem".

Claudia levou três anos para produzir o espetáculo, e seu maior desafio foi construir um musical que subvertesse a estrutura da Broadway. "'Tarsila, A Brasileira' tem muito no movimento antropofágico na sua concepção. Bebemos muito na fonte da Broadway, a escola de musical dos Estados Unidos, de West End, a escola inglesa, e senti que agora era a hora de a gente colocar para fora um jeito de fazer brasileiro. Foi um exercício muito gostoso e que só foi possível por toda bagagem que acumulamos ao longo dos anos. Amo a Broadway, West End, vou continuar trazendo musicais internacionais, mas criar algo 100% brasileiro e ver que o público gosta é muito gratificante", vibra.

Convite feito pela sobrinha-neta de Tarsila

Claudia foi escolhida a dedo pela sobrinha-neta da Tarsila para produzir o espetáculo e interpretar a artista. A atriz conta que ficou em choque com o convite feito por Tarsilinha. "Na hora fiquei paralisada. Ela me ligou durante a pandemia, eu estava em Bragança Paulista, vivendo aquelas dias que a gente não sabia como seria o amanhã e me liga a Tarsilinha, sobrinha-neta de Tarsila do Amaral, com esse convite, que foi também uma promessa de futuro, né?! Na pandemia, parecia que aquilo não ia passar nunca. De repente, cai no meu colo esse trabalho: eu só pude aceitar e renovar minha esperança de que as coisas iam se ajeitar em algum momento, que voltaríamos ao teatro e ao cinema, ao convívio social uns com os outros".

Após aceitar o desafio, ela se debruçou na vida e obra da pintora e desenhista e conta que é "impossível não se inspirar" na profissional. "Nem que seja para continuar lutando, porque, mesmo que a passos de tartaruga, a mudança vem. Para mim, ela é um exemplo de força muito grande porque, ao mesmo tempo em que ela tinha essa fachada calma, por dentro, Tarsila ela um vulcão em contenção. Já pensou como uma pessoa é forte para conseguir exercer tanto autocontrole? Ela, para mim, é um exemplo de mulher e de artista. Tanto que segue relevante".

Espiritualidade

Tarsila do Amaral encontrou consolo na espiritualidade, mais especificamente na doutrina espírita de Chico Xavier, depois de passar por uma fase difícil e de perdas, como a de sua filha, neta, e do ex-marido, Oswald de Andrade, além da separação de Luis Martins após 18 anos juntos. Claudia também se declara uma mulher de fé. "Tenho muita fé e sou ecumênica. Eu sou budista, mas sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Acho Jesus uma pessoa incrível, e é capricorniano como eu. Respeito todas as religiões porque acho que tudo o que nos conecta com o divino, com o universo, com algo superior, é incrível. A fé tira a gente desse aspecto terreno e mais cartesiano da vida", acredita.

Relação com os filhos

Mãe de Luca, de apenas um aninho, a atriz se derrete ao falar sobre o filho e comenta que o pequeno sempre que pode visita os papais no teatro. "Ele é muito fofo, né?! É o meu milagrinho. Você sabe que, às vezes, olho para ele e penso: 'Gente, como eu fiz essa criança?'. Nem eu acredito (risos). Aproveitamos ao máximo. Amamos trabalhar e ficar em casa, curtindo em família. Então, procuramos equilibrar todos esses pratinhos. No final de semana, quando apresentamos quatro sessões em dois dias, Luca sempre nos visita no teatro, passa um tempo com a gente. Não adianta, filho de atores cresce na coxia. Foi assim com Enzo e Sophia também. E é tão engraçado que ele fica ali bem quietinho, vendo as cenas. Parece que entende que tem que ficar em silêncio".

Ela também fala sobre a relação de Enzo, de 27 anos, e Sophia, de 21, frutos do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari. "É de muito amor, muita cumplicidade e muita parceria. Somos amigos mesmo. A gente ama estar junto, contar tudo uns aos outros. Filho mesmo crescido continua sendo filho. Então, tenho sempre colo para eles, para ouvir, para puxar a orelha quando é preciso – porque esse também é meu papel como mãe. E agora o amor da família se multiplicou com a chegada do Luca", celebra.

Fim do contrato com a TV Globo

Depois de quatro décadas e trabalhos marcantes, o contrato de Claudia com a TV Globo chega ao fim em julho deste ano. Mas se engana quem acha que a atriz vai se "aposentar". Apaixonada pelo trabalho, ela garante que está cheia de projetos em mente e nega que esteja se "despedindo" da emissora.

"Eu estou encerrando a temporada de 'Tarsila, A Brasileira' e já vendo sobre a turnê que vou fazer no segundo semestre com 'Concerto para Dois', que é uma comédia musical com apenas eu e Jarbas no palco interpretando os 12 personagens da história. Estou produzindo um outro espetáculo para o ano que vem e cheia de projetos e ideias. E minha relação com a Globo seguirá. Agora em outro formato, mas uma relação de amor assim não acaba, né?! Eu sou muito grata por, na minha profissão, ter permanecido por 40 anos ininterruptamente. E por todas as portas que a Globo me abriu, por ter feito ali amigos da vida toda... Esse é mais um até logo do que uma despedida", frisa a artista.