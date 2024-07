Fiuk e Deolane - Foto: Reprodução

01/07/2024

Rio - Deolane Bezerra, 36 anos, decidiu colocar um ponto final na história do seu suposto namoro com Fiuk, de 33 anos, que começou em abril deste ano, em meio às provocações e flertes. A advogada não gostou de um comentário do cantor e resolveu expor as últimas conversas trocadas com ele, reforçando que o que tiveram foi apenas amizade.

Tudo começou após Fiuk publicar um vídeo afirmando que a influenciadora nega o affair para fazer "pose de menina má", sugerindo um fundo real nos boatos de relacionamento.

"Qual é, amigo? Falei algo que te chateou na entrevista? Por que você está dando a entender que rolou algo? Agora sou eu que não estou te entendendo! Sempre falei de você com muito carinho", questionou Deolane.



"Eu fui supergeneroso, supertranquilo, tentei agir de um jeito diferente de você. Acabei desencanando. Não sei o que você pensa, não sei qual é a sua vibe e tal. Tenho um carinho por você, que se você imaginasse…", disse Fiuk no áudio vazado.



A ex-peoa de "A Fazenda 14" respondeu: "Generoso com o quê? Você não estava dando entrevista nenhuma, simplesmente pirou e começou a falar nos seus Stories. Não gostei, achei biscoitagem."



"É f*da, eu ficar sozinho só levando raquetada. Sei que é seu jeito, mas não é minha vibe, não. Achei mesmo que tinha sido supergeneroso na minha resposta, mas daqui a pouco faço [vídeo] de novo dizendo que não aconteceu nada, se é isso que está te incomodando e é isso aí", respondeu Fiuk.



A advogada finalizou a conversa: "Sempre te falei que sou mulher e não menina, mas enfim, se te magoei com algo, me desculpa. Deixando bem claro que nunca te dei esperanças de nada. E outra: não fui marrenta. Em todas as entrevistas, eu só falei a verdade! Fui verdadeira em todos os momentos com você."



Após ter a conversa exposta, Fiuk criticou a atitude de Deolane e disse que não esperava essa atitude dela.



"Nunca expus nada nosso, cara. Nunca, velho, nunca. Só que agora vou começar a falar por aqui [Instagram] com você. Caramba, velho, tipo assim: como você pega e posta uma conversa nossa?! Pô, tentei te ligar ainda e você não me atendeu. Não tinha visto que você tinha postado a mensagem. Queria conversar com você sobre outra coisa. Já que você quer assim, beleza, mas saiba que é uma escolha tua. Sempre fui pianinho com você. Caramba, sempre te respeitei tanto. Mas é isso aí, beleza", disse

A advogada não se pronunciou.