Eliana e Ivete Sangalo - Reprodução do Instagram

Eliana e Ivete SangaloReprodução do Instagram

Publicado 01/07/2024 08:15

Rio - Ivete Sangalo, de 52 anos, usou o Instagram, neste domingo, para demonstrar apoio a Eliana, que a substituirá no comando do "The Masked Singer Brasil", da TV Globo. A cantora publicou uma foto ao lado da apresentadora e desejou 'sucesso e sorte' para ela na nova fase profissional.

fotogaleria



"Eliana, querida, eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV. E eu, como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pra você, pois merece demais!", escreveu Ivete. "Eliana, querida, eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV. E eu, como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pra você, pois merece demais!", escreveu Ivete.

O "The Masked Singer Brasil" terá um especial de fim de ano em 2024 e ganha sua quinta temporada o ano que vem. Além desta atração, Eliana ainda apresentará o "Vem que tem na Globo", que vai ao ar no dia 28 de novembro, e será uma das âncoras do "Saia Justa", do GNT, ao lado de Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil, a partir do dia 8 de agosto.