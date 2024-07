Ana Maria Braga e Tati Machado durante o Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga e Tati Machado durante o Mais VocêReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/07/2024 13:41

Rio - Ana Maria Braga tomou café da manhã com Tati Machado, uma das finalistas da "Dança dos Famosos", nesta segunda-feira (1), no "Mais Você", da TV Globo. No matinal, a apresentadora recordou uma promessa feita pela nova âncora do "Saia Justa", do GNT, caso vencesse o quadro do "Domingão com Huck": pular pelada na piscina de sua casa.

fotogaleria

"Ela prometeu, para quem não soube, em rede internacional, que, ela ganhando, vai se despir das vestimentas e pular nuazinha na piscina da minha casa", lembrou Ana. "Eu descobri que é gelada, não sabia que era gelada", comentou Tati.

Felipe Andreoli, que também participou da atração, se surpreendeu com a declaração. "O problema para mim não é o gelada, é o 'pelada'!", disse o jornalista. "Mas ela falou que vai comigo, seminua. Eu vou nua e ela, seminua", explicou Tati. "Já tenho torcida, então!", brincou Andreoli. "Pra eu conseguir vencer, ainda vou ter que lutar muito ainda", destacou a jornalista.