Publicado 01/07/2024 09:40 | Atualizado 01/07/2024 12:04

Rio - Luciano Huck anunciou que Eliana, Ana Maria Braga e Antonio Banderas vão participar do "Domingão com Huck", da TV Globo, no próximo domingo (7). O apresentador de 52 anos ainda revelou que os ritmos da final do quadro "Dança dos Famosos" serão samba e tango. O programa será ao vivo.

Amaury Lorenzo, Tati Machado e Lucy Alves são os grandes finalistas da competição de dança. Bárbara Reis deixou a disputa no último programa após levar um tombo durante sua apresentação. Antes de deixar a atração, a atriz falou sobre a experiência no quadro e agradeceu ao professor Vinicius Mello.

"Eu estou extremamente feliz porque a Dança me colocou num lugar muito vulnerável que eu não sou muito na minha vida. Eu boto minha vulnerabilidade toda no meu trabalho, acho que por isso sou atriz... Porque é onde eu vivo tudo aquilo que eu não me permito na minha vida. E a Dança me colocou muito nesse lugar. Eu comecei de um jeito e terminei de outro. Estou muito feliz por isso! E queria agradecer ao Vinicius, meu professor maravilhoso. Você é incrível! Sempre acreditou em mim, sempre esteve do meu lado com palavras de incentivo, com coisas mirabolantes que eu topava fazer. Você foi incrível na minha vida!", afirmou.