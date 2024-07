Netflix anuncia início das gravações da 2ª temporada de One Piece - Reprodução de vídeo

Netflix anuncia início das gravações da 2ª temporada de One PieceReprodução de vídeo

Publicado 01/07/2024 10:57

Rio - A Netflix divulgou nas redes sociais, nesta segunda-feira (1), um vídeo do elenco da live action "One Piece" reunindo novamente o grupo dos Chapéus de Palha, Iñaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji) em Cape Town, na África do Sul, para anunciar o início das gravações da segunda temporada da produção.

fotogaleria

A novidade empolgou os internautas. "Que saudade que eu estava", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Vão emocionar demais na segunda temporada, estou animada", comentou outro. "Que jeito lindo de começar a segunda-feira", opinou uma terceira pessoa.

Os atores Ilia Isorelys Paulino como Alvida, Jeff Ward como Buggy, Michael Dorman como Gold Roger também retornam na nova temporada de "One Piece". Os novos membros do elenco anunciados anteriormente incluem Brendan Sean Murray como Brogy, Callum Kerr como Smoker, Camrus Johnson como Mr. 5, Clive Russell como Crocus, Daniel Lasker como Mr. 9, David Dastmalchian como Mr. 3, Jazzara Jaslyn como Miss Valentine, Julia Rehwald como Tashigi, Rob Colletti como Wapol, Ty Keogh como Dalton e Werner Coetser como Dorry.

"One Piece", baseada nos mangás mais vendidos da história do Japão, de autoria de Eiichiro Oda, é uma aventura em alto mar. Monkey D. Luffy é um jovem aventureiro que desejava uma vida livre desde que se entende por gente. Ele parte de seu vilarejo em uma jornada cheia de perigos para encontrar o lendário tesouro One Piece e se tornar o rei dos piratas. Mas, para cumprir esse desafio e conquistar o tão sonhado título, Luffy terá que reunir a tripulação ideal, encontrar um navio e vasculhar cada pedacinho do vasto oceano, enquanto foge da Marinha e passa a perna em vários rivais pelo caminho.