Eliana participará do TeletonReprodução de vídeo

Publicado 01/07/2024 12:00

Rio - Eliana, de 51 anos, informou aos fãs que, apesar de ser a nova contratada da TV Globo, marcará presença no Teleton 2024, do SBT - em prol da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). Em um vídeo publicado nas redes sociais, a apresentadora, que é madrinha da campanha solidária há dez anos, disse que essa é 'uma missão de vida'.

"Oi pessoal, tem um monte de gente com dúvida se vou estar no Teleton e eu tenho que dizer: É claro que sim. Meu compromisso vai além de TV. É uma missão de vida. A madrinha vai estar, com certeza. O Teleton deste ano tem data marcada para 8 e 9 de novembro", afirmou Eliana.

Nos comentários, os internautas elogiaram a postura da artista. "Sucesso na Rede Globo, Eliana, e parabéns pelo profissionalismo com a causa do Teleton", disse um usuário do Instagram. "Coisa boa! Essa Madrinha é um exemplo", afirmou outro. "Não esperava outra atitude da Eliana. Sempre nos surpreendendo e superando expectativas toda ação que possa melhorar a vida do próximo deve ser louvada e apoiada. Teleton não poderia ter escolhido outra pessoa para ser madrinha!", opinou uma terceira pessoa.

Em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo, Eliana revelou que será a nova apresentadora do "The Masked Singer Brasil", além de comandar o "Vem que Tem". Ela ainda será uma das âncoras do "Saia Justa", do GNT, ao lado de Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil.