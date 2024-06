Cris Vianna completa duas décadas de carreira na TV neste ano - Lucas Mennezes / Divulgação

Cris Vianna completa duas décadas de carreira na TV neste anoLucas Mennezes / Divulgação

Publicado 30/06/2024 06:00

Rio - Kelly Cristina dos Santos, mais conhecida como Cris Vianna, completa duas décadas de carreira nas telinhas, neste ano, com um 'gostinho' de primeira vez. Intérprete de Lulu Mancini, em "Família é Tudo", da TV Globo, a atriz se mostra radiante com sua 'estreia' em um papel cômico e celebra a repercussão positiva da personagem, que é ex-miss e mãe coruja de Andrômeda (Ramille), nas redes sociais. A artista de 47 anos ainda confessa que tem feito novas descobertas no novo desafio profissional.

fotogaleria

"Estou amando. A Lulu é uma personagem muito divertida, vaidosa, segura, solar. Está sendo uma experiência maravilhosa, estou vivendo isso pela primeira vez. Ela traz esse lugar da comédia para fora, um lado meu que nem todo mundo conhecia. Estou me permitindo brincar bastante, descobrir novas camadas de atuação", diz a paulista, que se identifica com uma característica de Lulu. "Somos bem diferentes em alguns aspectos, mas me identifico bastante com a alegria da personagem. Lulu é solar, corre atrás do que quer, vê o lado positivo em tudo, usa tudo que gosta. Em algumas coisas combinamos".

Os comentários acerca da quarta mulher de Pedro (Paulo Tiefenthaler), no folhetim de Daniel Ortiz, também são motivo de comemoração para Cris. Os internautas elogiam o tom da comédia que a atriz deu à personagem, que faz tudo o que a filha quer, além do talento dela em cena. "Fico muito feliz de ver o resultado e perceber que as pessoas estão gostando da história, dos personagens. Recebo muitos comentários bacanas. Acredito que esse resultado positivo é um conjunto de fatores, porque é uma novela gostosa de ver, ela te convida a ter vontade de assistir e estar por dentro da trama", opina.

Para interpretar a ex-miss, a atriz recordou os dez anos que atuou como modelo, no início da carreira, durante a preparação. "Busco entrar na essência do personagem para entender suas motivações. No caso da Lulu foi um pouco disso, além de fazer pesquisas para conhecer um pouco mais do universo das misses que é o dela. Tentei fazer alguma conexão com o que já vivi que pode contribuir com essa construção. Meu trabalho como modelo, por exemplo, me trouxe alguma referência, como desfilar, algo comum entre as misses. A equipe me ajudou bastante também, todos são incríveis", declara.

Cris iniciou a carreira na TV em 2004, em uma participação na primeira versão do programa "Linha Direta" (2004), da TV Globo. O primeiro papel em novelas surgiu no ano seguinte, em "América". De lá para cá, a artista colecionou trabalhos na emissora, como "Sinhá Moça" (2006), "Duas Caras" (2007), "Paraíso" (2009), "Tempos Modernos" (2010), "Fina Estampa" (2011), "Salve Jorge" (2012), "Império" (2014), "A Regra do Jogo" (2015) e "O Tempo Não Para (2018)", além de conquistar uma legião de fãs com seu talento.

"Vivi tantas coisas nesses 20 anos! Parece que foi ontem que investi nesse sonho, estudando e caminhando dia a dia. Sou grata a cada trecho da minha trajetória. Tenho amor e respeito pelo meu ofício, isso define a minha história como atriz. Ainda tenho muitos sonhos e vou continuar caminhando para conquistá-los", garante a artista.

Papéis marcantes

Questionada sobre os papéis mais marcantes em novelas, séries e filmes, Cris cita alguns: "Foram muitos personagens bacanas que tive a oportunidade de viver nesses anos. É difícil destacar um marco porque acredito que todos têm uma importância na minha trajetória. Mas posso citar a Maíra da série 'Anjo Renegado', do Globoplay. Ela é uma mulher forte, determinada e inflexível, chegando à presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Tem a Marisa de 'Última parada 174', no cinema. Dagmar da novela das nove, 'Fina Estampa'. Marta da série 'A História Delas', que estreamos esse ano e que também adoro. Tenho lindos presentes da minha carreira, sou muito grata por cada uma delas".

A paulista também revela se tem algum personagem específico que gostaria de dar vida no audiovisual. "Tenho vontade de fazer uma personagem de uma mulher inconsequente. Adoraria também fazer uma gêmea, deve ser sensacional! Uma vilã também, nunca fiz. Tem muitos papéis ainda para explorar! Muitas mulheres ainda posso representar, adoro essa certeza", diverte-se.

Beleza vem de família

Dona de uma beleza estonteante e belas curvas, a atriz fala sobre sua rotina de cuidados. "Eu brinco que quando me perguntam meu segredo de beleza, mostro uma foto da minha mãe. É genético! Meu pai também era lindo. Sou uma mulher preta, uma fonte de beleza ancestral. Além disso, academia, musculação e dança estão sempre no meu radar para manter um corpo saudável. Vou à clínica para fazer minha pesquisa e experimentar, conhecer os lançamentos de aparelhos de colágeno, essas inovações. Adoro me cuidar", frisa.

'Tento manter a cabeça tranquila'

A artista conta ainda que estar com os amigos e a família é um dos programas preferidos nas suas folgas. Para ela, é uma maneira de se desconectar e recarregar as energias. "Encontrar amigos, jogar conversa fora, estar com a minha família, ler, escutar músicas... Se o dia está livre, tento manter a cabeça tranquila, gosto de ter a certeza de dias sem compromissos. Isso tudo me traz leveza", comenta Cris, que diz ser uma 'mulher normal', 'feliz', e que 'vive a vida com foco e tranquilidade' por trás dos holofotes.

Apaixonada pelo Carnaval

Grande admiradora e apaixonada pelo carnaval carioca, a atriz já foi rainha de bateria da Imperatriz de 2014 a 2017 e já desfilou à frente da bateria de outra escola de samba, a Grande Rio, em 2011. "O samba nunca vai sair da minha vida, é amor eterno. Vivi momentos muitos lindos e inesquecíveis na avenida como rainha de bateria e sou muito grata por cada um deles. Quando escolhi me retirar, fiz com o coração tranquilo. Está tudo em paz por aqui, só gratidão".