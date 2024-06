No Rancho Fundo: Valdineia Soriano fala sobre as cenas finais de Dona Manuela - Manoella Mello

No Rancho Fundo: Valdineia Soriano fala sobre as cenas finais de Dona Manuela Manoella Mello

Publicado 28/06/2024 17:15

Rio - A personagem Dona Manuela, interpretada pela atriz Valdineia Soriano vai se despedir de "No Rancho Fundo", novela das 18h da TV Globo. Nesta segunda-feira (1) a matriarca da família Ariosto morre, gerando comoção em Lapão da Beirada. Depois de receber o resultado de seus exames ao lado de Zefa Leonel (Andréa Beltrão), Dona Manuela decide não continuar o tratamento e opta por aproveitar os dias que lhe restam.

fotogaleria

Do reencontro com Marcelo Gouveia (José Loreto), banho de chuva com o filho Artur (Túlio Starling) e a tentativa frustrada de convencer Ariosto (Eduardo Moscovis) a se unir à família, a saúde de Dona Manuela fica cada vez mais frágil. Com muita música, conforme pedido por ela, o velório está previsto para ir ao ar na quinta-feira (4).



A artista falou sobre as emoções finais na troca com seus parceiros de cena e fez um balanço sobre sua participação na novela:



"Não tinha a dimensão da grandiosidade que seria essa mulher. Eu confesso que essas cenas finais foram difíceis pela própria emoção e situação de cada uma delas. A cena com o Loreto, o Marcelo Gouveia, foi linda, a gente se emocionou muito! Tinha cavalo e eu não monto, então fiz uma preparação, o acolhimento foi muito importante, e aí veio toda a emoção daquele reencontro com quem quase foi filho dela também", disse.



"Na cena da chuva com o Túlio [Starling], a dificuldade foi interpretar com aquela água, uma novidade para mim, mas também fui bem acolhida, a gente bateu muito texto no camarim. Eu já citei que Túlio e eu temos uma química maravilhosa, quase mãe e filho de verdade. Então, a troca foi boa, a emoção não tinha como não vir em uma despedida naquele nível, com chuva no sertão. Tudo colaborou para ser bonito", continuou.



"A minha cena com a Andrea [Beltrão], que é sempre muito generosa, me deixou à vontade, nós batemos o texto, e Allan [Fiterman] divinamente dirigindo tudo. Tem uma cena ainda com o Du Moscovis e Túlio, a família reunida, que foi de emoção e dificuldade. E o Du é um companheiro incrível, foi uma troca muito boa", escreveu a atriz.



Valdineia também atuou em "Ó Paí, Ó", seriado exibido entre 2008 e 2009; "O Curioso", quadro do Fantástico dirigido por Lázaro Ramos; no especial "Falas Negras" e na novela "Vai na Fé"(2023).