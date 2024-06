Edson Celulari interpreta Aniceto em "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros" - Reprodução

Publicado 27/06/2024 20:02

Rio - Os telespectadores podem conferir, a partir desta quinta-feira (27), a obra "Nosso Lar 2 - Os Mensageiros", no catalogo da plataforma Disney+. O filme, que bateu recorde do cinema brasileiro após a pandemia na estreia em janeiro, traz Edson Celulari no papel do protagonista, em trama inspirado na doutrina espirita.

O personagem principal, Aniceto, interpretado pelo ator que retornou às telas no ano passado , é um médico que se junta aos mensageiros espirituais da cidade espiritual Nosso Lar, uma espécie de pós-vida da religião. A história é uma adaptação do livro homônimo do famoso médium brasileiro Chico Xavier, responsável por difundir o credo no país, e é dirigida por Wagner de Assis, que além do primeiro filme, também foi diretor de "Kardec", que aborda a vida do médium francês.

"Nosso Lar 2: Os Mensageiros", foi o primeiro longa nacional a estar no Top 1 das produções mais assistidas nos cinemas do Brasil no primeiro final de semana em cartaz após a pandemia de COVID-19, que afetou o setor audiovisual, sendo o primeiro filme brasileiro a atingir essa marca depois da reabertura das salas de cinema, 10 anos após o primeiro título. Antes do lockdown, o recorde de melhor estreia nacional era de "Minha Mãe é Uma Peça 3", estrelando Paulo Gustavo, ainda em 2019. Natural de Niterói, o comediante faleceu devido a complicações causadas pelo vírus.