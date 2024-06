Desenho mais antigo da televisão brasileira, Pica-Pau sairá da programação da Record - Reprodução de vídeo

Publicado 26/06/2024 13:18

Rio - A Record decidiu que Pica-Pau, o desenho mais antigo da televisão brasileira, sairá da sua programação a partir de domingo (30). A emissora, no entanto, afirmou que a mudança não é permanente e que a atração voltará em breve. A informação foi confirmada pro o DIA nesta quarta-feira (26).

"Assim como já aconteceu diversas vezes, o desenho Pica-Pau faz revezamento na grade de programação com o seriado 'Todo Mundo Odeia o Chris' por estratégia de programação. A Record tem os direitos do desenho, que voltará em breve a ser exibido", disse o comunicado.

Pica-Pau está no ar desde o começo da televisão no Brasil, quando estreou na antiga TV Tupi (1950-1980). Também foi transmitido pelo SBT (1981-2003), Globo (2003-2006) e chegou à Record em 2006. Segundo o comunicado, a emissora do Edir Macedo tem licença para exibir o desenho até 2026, devido a renovação do contrato no início do ano, com a Universal Pictures, dona dos direitos de Pica-Pau.

A animação era exibida diariamente no fim da tarde. Em 2007, chegou a marcar 18 pontos de Ibope na Grande São Paulo. No ano de 2012, o desenho superou a audiência do programa de "Xuxa Meneghel", da TV Globo. A partir de 2018, a atração do "pássaro maluco" esteve com menos alcance nas telinhas, não ultrapassando os três pontos de audiência. Vale lembrar que cada ponto equivale cerca de 191 mil telespectadores.