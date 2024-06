Monique Curi contracena com Renato Góes em ’Família é Tudo’ - Divulgação

Publicado 25/06/2024

Rio - Após seis anos, Monique Curi retorna às novelas em "Família é Tudo", da TV Globo. A atriz fará uma participação especial no folhetim de Daniel Ortiz como a médica Dulce Sampaio. É a personagem quem informará a Tom (Renato Góes) que ele está com aneurisma cerebral. As cenas estão previstas para irem ao no próximo mês. Ao DIA, a artista se mostra empolgada com o novo trabalho nas telinhas.

"É uma personagem bem legal, que traz uma trama importantíssima da novela. Vou contracenar com o Renato Góes, protagonista, e estou muito feliz! Minha trajetória como atriz foi sempre muito voltada para televisão e teatro, onde eu fiz também algumas coisas adulto e infantil. Larguei a carreira de atriz um pouco de lado nos últimos anos. Hoje em dia, faço um trabalho lindo, palestras pelo Brasil inteiro, sou escritora de livro (...) Me reinventei. Mas quando aparece um convite, é uma coisa muito gratificante, porque essa é a minha profissão", afirma Monique, que recentemente lançou o livro "A Virada de Chave, o Dia em que Parei de Esperar", com o objetivo de transformar e empoderar outras mulheres.

"Comecei a trabalhar diante das câmeras com três anos de idade, em 1971. Eu já era atriz, fazia publicidade. A primeira novela foi em 1978, mas comecei na televisão decorando texto e falando para as pessoas, em 1971, ou seja, faço isso a vida inteira. Eu gosto, me sinto em casa!", completa.

A última novela de Monique na TV Globo foi "Haja Coração" (2016). Com 45 anos de carreira, a artista também é conhecida por trabalhos em "Baila comigo" (1981), "Felicidade" (1991), "Laços de Família" (2001), "O Profeta" (2006) e "Salve Jorge" (2012).